Sommer, Sonne, Strand und einen unbeschwerten Start in den Urlaub: Das wünschen sich wohl alle Reisenden für ihren Flug ins Feriendomizil. An einigen Flughäfen könnte es nun aber plötzlich anders aussehen, denn an mehreren Standorten wurde der Luftsicherheitsfirma ESA gekündigt. Der Grund: ESA hat die Mitarbeitenden über mehrere Monate hinweg zu spät oder gar nicht bezahlt.

Das Beschaffungsamt, das von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) geleitet wird, ist für die Bezahlung der Firma am Dresdner Flughafen zuständig. Das Geld ging zwar vom Bund an das Unternehmen, von dort aber offenbar nicht weiter. Fluggast- und Gepäckkontrolleure haben laut "Bild" keinen Lohn bekommen. In Weeze in Nordrhein-Westfalen hat die zuständige Landesbehörde ESA aus demselben Grund gekündigt.