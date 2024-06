Die AfD hat vor ihrem Parteitag an diesem Wochenende im ZDF-"Politbarometer" erstmals seit November 2023 wieder in der Wählergunst zugelegt. 17 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, der Partei ihre Stimme zu geben, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie die am Freitag veröffentlichte Erhebung zeigt. Das war ein Prozentpunkt mehr als im "Politbarometer" vor zwei Wochen. Mit dem Ergebnis würde die AfD als zweitstärkste Kraft in den Bundestag einziehen.