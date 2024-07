Am Freitagvormittag sind dann Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) in der Berliner Bundespressekonferenz vor die Presse getreten, um die einzelnen Punkte des Entwurfs vorzustellen. "Schlaf wird überschätzt", sagte ein übernächtigter Kanzler zu Beginn. Man habe jedoch "unbedingt" vor Ende dieser Sitzungswoche und noch vor dem EM-Viertelfinalspiel der DFB-Elf am Abend gegen Spanien fertig werden wollen, fügte er schmunzelnd hinzu. Dazu gab er den weiteren Fahrplan vor: Das Kabinett soll den Haushaltsentwurf am 17. Juli beschließen.