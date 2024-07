Man muss sich in Acht nehmen, dass einem die Maßstäbe nicht verrutschen und man beim Zustand der Ampel das Selbstverständliche schon als Sensation begreift. So wie jetzt. Die Koalition hat einen Haushalt fürs kommende Jahr aufgestellt: Wahnsinn! Eilmeldung! Pushnachricht! Die Ampel lebt! Sie kann es doch! Manch Asterix-fester Leser mag sich an die einschlägige Szene des Römers mit dem vermeintlichen Zaubertrank intus erinnert fühlen: der sich für einen Supermann hält, nur, weil er ein Steinchen lupfen kann.

Notwendige Bedingung, keine politische Großtat

Bei dieser Ampel aber hat schon diese Conditio sine qua non, diese notwendige Bedingung, alle Kraft der großen Drei an ihrer Spitze erfordert. Herausgekommen ist in etwa ein Etat, wie ihn Christian Lindner, der Finanzminister, von Anfang wollte. Alle Ressorts haben mehr oder minder die Sparvorgaben erfüllt, ein bisschen wurde hier und da buchhalterisch getrickst oder jedenfalls kreativ gearbeitet. Und das Wachstumspaket mit Steuererleichterungen für Arbeitsfreudige und Stimulanzien für die Wirtschaft ist auch geschnürt. Das Ganze, ohne an die Schuldenbremse heranzugehen. Man könnte also versucht sein zu sagen: ein 3:0 für den Finanzminister.