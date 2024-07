Was war das für ein Auftritt im Berliner Olympiastadion? Recep Tayyip Erdoğan fliegt nach Berlin , lässt sich mit einer Kolonne über die Autobahn ins Stadion kutschieren, um sich dort von Tausenden Fans feiern zu lassen.

Alles ist in türkische Nationalfarben getaucht – und mittendrin der winkende Staatspräsident. Hunderte Nationalisten zeigen während der Nationalhymne und zur Begrüßung Erdoğans ungehindert die Geste der "Grauen Wölfe". Ein Eklat. Denn die "Wölfe" sind als rechtsextreme Organisation bekannt, die Kurden und Armenier verfolgt und Gewalt als Teil ihrer Ideologie ansieht .

Dass Erdoğan gleich nach dem Spiel wieder nach Hause fliegen konnte, ohne von einem Mitglied der Bundesregierung in die Schranken verwiesen worden zu sein, ist gar ein handfester Skandal. Der Gedanke, der sich aufdrängt: Der türkische Präsident kann in Deutschland walten, wie er mag.

Erdoğan demonstriert seine Macht

Eine an die Türken in Deutschland, auf deren Wählerpotenzial er immer bauen konnte: "Die deutsche Regierung hat euch gar nichts zu sagen. Eure Autorität bin ich, und der 'Wolfsgruß' ist unsere Geste." Und gleichzeitig eine an Deutschland: "Unsere Symbolik, unsere Gesten lassen wir uns nicht verbieten."