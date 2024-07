Merih Demiral hatte am Dienstagabend sein zweites Tor gegen Österreich (2:1) mit der Geste gefeiert. Der "Wolfsgruß" wird von Anhängern der rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung", den "Grauen Wölfen", verwendet. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Der "Wolfsgruß" ist im Gegensatz zum Hitlergruß in Deutschland kein strafbares Symbol. Allerdings wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach politische Forderungen nach einem Verbot der "Grauen Wölfe" laut. In Österreich etwa ist das Zeigen des türkischen "Wolfsgrußes" in der Öffentlichkeit seit 2019 untersagt.