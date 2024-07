Die Ampel sei besser als ihr Ruf, meint Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour. Besonders in der Öffentlichkeit müsse man an dem gemeinsamen Auftreten arbeiten.

Gleichwohl gab sich Nouripour optimistisch, dass nach der nächsten Bundestagswahl womöglich ein Grüner ins Kanzleramt einziehen könnte. "Alles ist drin", so der Hesse. Auf die überraschende Ankündigung der grünen Außenministerin Annalena-Baerbocks, auf die Kanzlerkandidatur ihrer Partei verzichten zu wollen, reagierte Nouripour gelassen. "Damit verengt sich das Feld und wir entscheiden darüber, wenn es so weit ist".

Wird Habeck parteiintern herausgefordert?

Zu der Außenministerin sagte er außerdem: "Annalena Baerbock hat darauf hingewiesen, dass sie einen der spannendsten Jobs hat, die es überhaupt in diesen Zeiten geben kann. Sie war seit Beginn des Krieges in Gaza alleine zehnmal in der Region unterwegs. Das ist extrem stark, was sie da leistet". Derweil ließ Nouripour offen, ob er oder seine Co-Vorsitzende Ricarda Lang womöglich parteiintern gegen Robert Habeck antreten werden.