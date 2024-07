Es brodelt in der Ampelkoalition: Nicht nur die SPD ist unzufrieden mit dem Haushaltskompromiss, auch die Grünen sind verärgert. Jetzt reagiert FDP-Generalsekretär Djir-Sarai.

Dröge: Modernisierung der Schuldenbremse "nur mit der Union"

Djir-Sarai wies derlei zurück. So werde etwa die innere Sicherheit "nachhaltig" gestärkt, sagt er – "und zwar in Form der zusätzlichen Sicherheitsmilliarde für Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Zoll und THW". "Und wir sichern das Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben", so der FDP-Generalsekretär weiter. "Das sind wichtige Fortschritte, die auch die Grünen sehen und anerkennen sollten, bevor sie ihr Glück bei anderen Parteien außerhalb der Bundesregierung suchen."