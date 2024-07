Bianca Heinicke will sich nicht rasieren

Kanzler mit privaten Einblicken Scholz überrascht mit Episode zu seiner Frau Von t-online , dpa , wan Aktualisiert am 26.07.2024 - 00:23 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine ganz bestimmte Entwicklung auch seiner Frau zu verdanken. Und mit einem Staatspräsidenten ist er angeblich "dicke", wie er sagt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in die Sommerpause verabschiedet, kurz vor Urlaubsantritt gibt er aber noch Einblicke in sein Privatleben. So hat der Sozialdemokrat der "Saarbrücker Zeitung" verraten, wie er sich trotz vollem Terminkalender fit hält. Einen Rat dazu hat er von seiner Frau Britta Ernst bekommen – und er hält sich offenbar auch daran.

"Fitness ist schon hilfreich, denn die Tage sind lang und die Nächte kurz. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich auf Hinweis meiner Frau in meinen 40ern angefangen habe, viel Sport zu machen", sagte der 66-Jährige der "Saarbrücker Zeitung". Scholz ist seit 1998 mit der SPD-Politikerin Britta Ernst verheiratet. Welche Sportarten liegen ihm am nächsten? "Ich jogge, wandere, rudere und ab und zu fahre ich Rad. Das ist ein guter Ausgleich", so der Bundeskanzler.

Im Interview mit t-online hatte Scholz vor Kurzem verraten, wie oft er überhaupt Sport treiben kann. "Ich gehe zwei bis drei Mal die Woche joggen", sagte der Bundeskanzler und führte an, dass er auch manchmal rudere. Politische Überlegungen spielen dann keine Rolle. "Nein, dabei denke ich gar nicht. Nur laufen. Das entspannt mich. Und manchmal rudere ich auch." Wenn er Zeit hat, kann er sich auf der Alster ins Boot setzen oder das Rudergerät im Kanzleramt benutzen.

Abendessen mit Macron und dessen Frau

Aber auch aus dem politischen Leben verriet Scholz ein Detail, das überrascht. Immer wieder gab es nämlich Spekulationen, wie gut der Kanzler und der französische Präsident Emmanuel Macron miteinander können. Oft genug gab es zwischen Deutschland und Frankreich unterschiedliche Auffassungen, zum Beispiel beim Emissionshandel in der EU oder bei der Frage nach Rüstungsexporten.

Im politischen Berlin wird das Verhältnis zwischen dem Franzosen und dem Kanzler gern mit dem Attribut "angespannt" bezeichnet. Gelegentliche diplomatische Provokationen eingeschlossen. Sogar von einem "politischen Kindergarten" schrieb der "Deutschlandfunk" zuletzt. Das klingt nicht nach eitel Sonnenschein zwischen den beiden Staatslenkern.

Doch jetzt stellte Scholz klar, wie es um die deutsch-französischen Beziehungen auf persönlicher Ebene steht. "Emmanuel Macron und ich arbeiten sehr gut zusammen und sind auch persönlich ziemlich dicke, wenn ich das so sagen darf", sagte der SPD-Politiker in einem Interview der "Saarbrücker Zeitung". Er treffe sich auch manchmal privat mit Macron und dessen Frau.

Auf unterschiedliche Standpunkte – etwa in der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine – angesprochen, sagte Scholz: "Natürlich kommt es vor, dass wir unterschiedlich auf gewisse Fragen blicken, die wir miteinander zu regeln haben." Das sei in den deutsch-französischen Beziehungen aber nie anders gewesen, da sich die beiden Länder trotz aller Ähnlichkeit voneinander unterschieden. "Wichtig ist, dass wir dann zu gemeinsamen Antworten finden", betonte der Kanzler.