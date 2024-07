Jeder und jede braucht Zeit, sein Urteilsvermögen zu entwickeln. In der heutigen Welt ist das wichtiger denn je. Der Staat kann einiges gegen Falschinformationen unternehmen, aber am Ende kommt es auf auf jeden und jede selbst an. Dass wir in der Lage sind, die Welt, in der wir leben und in der ganz schön viel rumerzählt wird, klar zu beurteilen und uns ein vernünftiges Bild davon zu machen, was stimmt und was nicht. Wir müssen nicht alles glauben, was wir so sehen, hören oder lesen.