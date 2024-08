Wenn man sich über solche Wahlergebnisse, wie sich zum Beispiel jetzt in Thüringen abzeichnen, aufrege, dann habe man ein Problem mit der Demokratie und dafür gäbe es einfache Lösungen: "Wahlen abschaffen oder das Ergebnis einfach vorher festlegen". Genug Beispiele dafür würde es ja auf der Welt geben, zum Beispiel in Venezuela . Da seien laut Schmidt die Leute auch noch besser angezogen. "Ich sehe lieber Wahlen in Venezuela, als in vielen deutschen Bundesländern", so der Moderator weiter. Wenn einem das zu radikal sei, müsse man halt eine Politik betreiben, die solche Wahlergebnisse gar nicht erst zustande kommen lasse.

"Was will man denn eigentlich?"

Auch einem möglichen Wahlsieg Donald Trumps in den USA sieht Schmidt gelassen entgegen. Besonders die Sorge vieler, dass die USA, sollte Trump wiedergewählt werden, nicht mehr als militärische Schutzmacht Europas fungieren würde, verstehe er nicht. Zum einen wäre für Schmidt die Frage angebracht, was denn die letzten militärischen Erfolge der USA wären. Zum anderen erinnere sich Schmidt noch aus seiner Jugend an die Forderung "Ami go Home", jetzt würde es jemand umsetzen und das wäre auch wieder nicht recht. "Was will man denn eigentlich?"