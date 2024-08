In den Umfragen steht die sächsische CDU um Ministerpräsident Michael Kretschmer aktuell gut dar und hat sich die Spitzenposition von der AfD zurückerobert. Dass Kretschmer nach der Landtagswahl am 1. September erneut Ministerpräsident wird, ist wahrscheinlich. Unklar ist aber, mit welchem Koalitionspartner er regieren wird.

Denn die aktuellen Koalitionspartner SPD und Grüne bangen noch um einen Wiedereinzug in den Landtag, unter Umständen droht ein Parlament mit nur drei Parteien – CDU, AfD und BSW. Doch selbst bei einem Wiedereinzug der Grünen will Kretschmer eine erneute Koalition möglichst vermeiden. Die Alternativen sind allerdings sehr begrenzt.

Steckbrief Michael Kretschmer

Wofür steht Michael Kretschmer politisch?

Insbesondere mit den Themen Sicherheit und Migration hat Kretschmer in der Vergangenheit auf sich aufmerksam gemacht. Er zeigte sich dabei immer wieder als Verfechter einer strengeren Asylpolitik, etwa durch einen Stopp aller Aufnahmeprogramme. Der Bund müsse "Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan ermöglichen und alle Aufnahmeprogramme stoppen", sagte der CDU-Politiker kürzlich. "Das hätte Signalwirkung ins Ausland und in die Bevölkerung." Er hatte sich in der Vergangenheit bereits wiederholt für eine Aufnahme-Obergrenze eingesetzt.