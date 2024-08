"Wir wollen kein Stück vom Kuchen, wir wollen die Bäckerei." So verkündete Jörg Urban beim Wahlkampfauftakt in Dresden im Juli seine Regierungsambitionen. Tatsächlich bahnt sich für den 1. September ein Fotofinish im Rennen um die stärkste Kraft in Sachsen an. Laut einer INSA-Umfrage liegt die AfD knapp vor der CDU. Und das, obwohl der Bekanntheitsgrad ihres Spitzenkandidaten Jörg Urban überschaubar ist.