Björn Höcke will Ministerpräsident Thüringens werden. Seine AfD steht in Umfragen gut da – doch manch ein Parteimitglied sieht Landeschef Höcke trotzdem eher als Hindernis.

Für Björn Höcke war das Jahr 2024 bisher ein Jahr der Rückschläge. Gleich zweimal verurteilte ihn das Landgericht Halle wegen des Verwendens einer NS-Parole zu Geldstrafen. Rechtskräftig sind die Urteile zwar noch nicht, denn Höckes Anwälte legten Revision ein. Doch noch in diesem Jahr könnte der nächste Prozess warten: Das Landgericht Mühlhausen in Thüringen hat im vergangenen September Anklage wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung zugelassen. Ein Gerichtstermin steht bisher nicht fest.

Dafür soll ein anderer Termin für Höcke zum Lichtblick werden: Am 1. September wählen die Thüringer einen neuen Landtag. In Umfragen steht Höckes AfD mit großem Abstand und rund 30 Prozent auf Platz eins in der Wählergunst – und das, obwohl das Landesamt für Verfassungsschutz den Landesverband seit 2021 als "erwiesen rechtsextremistische Bestrebung" einstuft. Höcke dürfte das egal sein: Der thüringische AfD-Chef will Ministerpräsident werden. Doch für welche Positionen steht Höcke eigentlich? t-online stellt den Spitzenkandidaten vor.

Steckbrief Björn Höcke

Beruf: Chef des AfD-Landesverbands Thüringen, ehemals Lehrer für Geschichte und Sport, Oberstudienrat

Geburtstag: 1. April 1972

Familienstand: verheiratet, vier Kinder

Berufsausbildung: Studium der Geschichts- und Sportwissenschaft auf Lehramt; Master of Arts in Schulmanagement

Wofür steht Björn Höcke politisch?

Höcke gilt als das Gesicht der Rechtsextremen innerhalb der AfD – und als solches war er auch der Politiker, um den sich der mittlerweile aufgelöste sogenannte Flügel der Partei ab 2015 formierte. Die Gruppierung galt als Sammelbecken der radikalen Kräfte innerhalb der AfD. Bereits Anfang 2020, kurz vor ihrer Auflösung, wurde sie vom Bundesamt für Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft. Auch Höcke selbst wurde als "Rechtsextremist" klassifiziert und steht seitdem unter Beobachtung.

Besonders gegen den thüringischen AfD-Landesverband und seinen Chef gibt es weiterhin Vorwürfe der Nähe zum Nationalsozialismus, des Geschichtsrevisionismus, des Rassismus und der Demokratiefeindlichkeit.

Kretschmer nennt Höcke einen "Neonazi"

In seinem 2018 erschienen Buch "Nie zweimal in denselben Fluss" forderte Höcke, "kulturfremde" Menschen aus Deutschland zu verbannen: "Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein", heißt es dort. Dabei werde man, wie in dem Buch steht, "so fürchte ich, nicht um eine Politik der 'wohltemperierten Grausamkeit' herumkommen". Sechs Jahre später wurde ein geheimes Treffen von Rechtsextremen im November 2023 in Potsdam öffentlich, an dem auch AfD-Politiker teilnahmen und unter anderem über einen "Masterplan zur Remigration" sprachen. Mehr dazu lesen Sie hier. Das Treffen löste bundesweite Proteste aus.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bezeichnete Höcke Anfang August im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" als "Neonazi: von seiner ganzen Wortwahl, von den Themen, wie er sich benimmt". Mehr dazu lesen Sie hier.

"Offener NS-Bezug"

Auch der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Jens-Christian Wagner, wirft Höcke "offenen NS-Bezug" vor – unter anderem wegen eines Zitats des Publizisten Arthur Moeller van den Bruck, das der AfD-Landeschef auf Telegram geteilt hatte. Van den Bruck gilt als Vertreter der Konservativen Revolution und war laut Wagner ein Vordenker des Nationalsozialismus. In den 1920er-Jahren schrieb er das Buch "Das Dritte Reich", das dem NS-Staat später seinen Namen gegeben haben soll. Höcke und die AfD weisen solche Vorwürfe regelmäßig zurück.