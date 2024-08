Bei einer Messerattacke auf ein Stadtfest in Solingen sind drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. "Wir wollten alle gemeinsam unser Stadtjubiläum feiern und haben nun Tote und Verletzte zu beklagen", erklärte Oberbürgermeister Tim Kurzbach in der Nacht zum Samstag. Er bete für alle, die um ihr Leben kämpften.

Tränenüberströmte Menschen auf dem Platz

Zeuge spricht von Menschen in Blutlachen

In der Nacht zum Samstag traf auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Einsatzort ein. Er machte sich vor Ort ein Bild von der Lage, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Ministerpräsident Hendrik Wüst bezeichnete den Anschlag als "Akt brutalster und sinnloser Gewalt". Die Tat habe "unser Land ins Herz getroffen", schrieb er auf der Plattform X.

Nordrhein-Westfalen sei in Erschütterung und Trauer vereint. "In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseres Landes und darüber hinaus mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen", schrieb der CDU-Politiker weiter. Und: "Ein großer Dank gilt den vielen Rettungskräften und unserer Polizei, die in diesen Minuten um Menschenleben kämpfen." Die Stadt hat das weitere Festival abgesagt.