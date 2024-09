Ebenso hart umkämpft wird das Gesetzespaket für mehr Wirtschaftswachstum sein, das parallel zum Haushalt auf den Weg gebracht werden soll. Von diesem Paket erhofft sich die Ampelregierung einen ordentlichen Wachstumsschub – den sie in die Haushaltskalkulationen in Form von Steuermehreinnahmen schon gleich einkalkuliert hat.

Könnte die Koalition am Haushalt zerbrechen?

Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Viele Abgeordnete betonen dieser Tage, dass der Haushalt der Knackpunkt der Koalition ist: Scheitert der Haushalt, scheitert die Ampel. Und die Ausgangslage könnte kaum schlechter sein: Die Ampel ist nach drei Jahren fast stehend k. o., die vielen Konflikte haben das Vertrauen untereinander aufgebraucht. Zugleich eint speziell die Haushaltspolitiker ein gewisses Ehrempfinden. Am Ende, so sagen es viele, werde man noch immer zu einer Lösung kommen und ein fertiges Haushaltsgesetz präsentieren. Ob das die Ampel retten kann, muss sich zeigen.

Knallen könnte es dabei unter anderem bei den Beratungen über den Sozialetat von Hubertus Heil (SPD) sowie über den Verteidigungshaushalt. Beide Einzelpläne sollen nach t-online-Informationen am 7. November und damit recht spät beraten werden. Ein weiterer Knackpunkt ist die Steuerschätzung für das kommende Jahr: Ende Oktober gibt das Finanzministerium traditionell bekannt, wie hoch die Steuereinnahmen voraussichtlich ausfallen. Bestätigen sich die Prognosen, wird es anders als in den Vorjahren nicht mehr, sondern eher weniger Geld zum Verteilen geben.

Abgeschlossen sein sollen alle Verhandlungen zu den Etats der einzelnen Ministerien dann am 13. November. Am 14. November steht im Ausschuss die "Bereinigungssitzung" an, eine in der Regel sehr langwierige Veranstaltung, bei der die Abgeordneten meist bis tief in die Nacht beisammen sitzen. Alles Geld, das dann nach noch übrig ist, wird dann final verteilt.