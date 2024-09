Der Mindestlohn in Deutschland soll nach Vorstellungen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ab 2026 auf über 15 Euro steigen. Dies ergibt sich aus einem Brief des SPD-Politikers an die Chefin der Mindestlohnkommission, Christiane Schönfeld, der t-online vorliegt.

Kommt zerstrittene Kommission zu Einigung?

Abschließend bittet Heil Schönfeld in dem Brief um Unterstützung. "Der Mindestlohnkommission kommt es nun zu, diese europäischen Vorgaben mit Leben zu füllen", schreibt der Minister. "Für Ihre Bereitschaft, hieran mitzuwirken, danke ich Ihnen und den weiteren Mitgliedern der Mindestlohnkommission."

Mindestlohn als Wahlkampfschlager?

Am Ende könne eine ständige Einmischung der Politik dazu führen, dass in bestimmten Bereichen wie dem Friseurgewerbe oder dem Bäckerhandwerk keine Bereitschaft mehr da sein werde, Tariflöhne zu verhandeln. "Stattdessen gibt es dann eine staatliche Lohnfestsetzung." Dann richte sich aber künftig auch die mögliche Kritik an den Löhnen verstärkt an den Staat. "Wollen wir politisierte Löhne?", sagte Lesch.