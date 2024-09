Eine falsche Umfragegrafik hat in der ARD für Unmut gesorgt. Mittlerweile hat sich der Sender entschuldigt und seinen Fehler korrigiert.

Die ARD hat in ihrer Sendung "Bericht aus Berlin" am Sonntag eine falsche Inforgrafik zur Sonntagsfrage bei der Bundestagswahl eingeblendet. Am Montagabend entschuldigte sich daraufhin der "Bericht aus Berlin" mit einer Mitteilung auf der Plattform und erklärte, dass ein Fehler unterlaufen war.