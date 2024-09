In den Haushaltsberatungen des Bundestags ist es heute zu einem Rededuell zwischen der Union und Kanzler Scholz gekommen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) eröffnete die vierstündige Generaldebatte am Mittwochmorgen mit einem Angriff auf Kanzler Scholz. Danach war der Kanzler an der Reihe, die anderen Fraktionen folgten.