Appell an EU-Staaten

Der Krieg in der Ukraine könnte die Flüchtlingszahlen ansteigen lassen, warnt der Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Er ist aber gegen Kontrollen an Binnengrenzen.

Angesichts der bevorstehenden Verschärfung der Kontrollen an den deutschen Landgrenzen hat Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, vor einem massiven Anstieg der Flüchtlingszahlen gewarnt. Der Grünen-Politiker betonte die Dringlichkeit einer konsequenten Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland, um eine Fluchtwelle in Europa zu verhindern. "Wenn wir weiterhin die Ukraine nicht konsequent unterstützen, müssen wir in den kommenden Jahren mit Hunderttausenden von Flüchtlingen vor dem russischen Angriffskrieg rechnen", sagte Hofreiter dem "Tagesspiegel".