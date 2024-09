Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in der Autokrise weiter Unterstützung beim Ausbau der E-Mobilität zugesichert. "Ich fühle mich schon in einer Verpflichtung, dass der Markt jetzt wieder anzieht", sagte der Grünen-Politiker am Freitag bei einem Besuch des Volkswagen-Werks in Emden.