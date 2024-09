Gesetz gegen digitale Gewalt muss kommen

Außerdem bedarf es massiver Investitionen in die innere Sicherheit, um Behörden und Gerichte besser ausstatten zu können. Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Wir müssen jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Demokratie und unsere Freiheit zu schützen. Unser Sicherheitsapparat muss an die neuen Entwicklungen angepasst werden, Demokratieprojekte müssen gefördert und es muss dringend in den Ländern in Bildung investiert werden, damit uns junge Menschen nicht in Hass abgleiten.