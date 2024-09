Merz rechnet mit Scholz als Gegenkandidat

CDU und CSU zeigen sich einig

Merz beschwor mehrfach die große Geschlossenheit von CDU und CSU. "Uns steckt allen noch die Erfahrung des Bundestagswahlkampfes 2021 in den Knochen. Und wir wollen so etwas nicht wiedersehen. Wir wollen diese Wahl gewinnen. Und das geht nur, wenn CDU und CSU in großer Geschlossenheit in diese Wahl gehen."