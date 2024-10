Lindner plant damit nicht weniger als eine kleine Revolution – die tatsächlich zu dem werden kann, was er selbst darin sieht: ein "Gamechanger" für Millionen Deutsche, die damit endlich kinderleicht von den langfristigen Gewinnen an den Kapitalmärkten profitieren können.

So viel Geld lässt sich aus 50 Euro pro Monat machen

Der eigentliche Clou an Lindners Plan

Der Clou an Lindners Plan jedoch ist nicht einmal der Zuschuss allein, im Beispiel also die 4.200 Euro, die einem der Staat über die gesamte Zeit schenkt. Der echte Gamechanger ist: Auf die Erträge aus dem Altersvorsorgedepot, im Beispiel ebenjene 67.000 Euro, sollen künftig deutlich weniger Steuern anfallen.

Derzeit nämlich ist es so, dass auf Gewinne an den Finanzmärkten 25 Prozent Abgeltungssteuer fällig werden. In dem einfachen Beispiel bekäme der Fiskus von den 67.000 Euro theoretisch also 16.750 Euro. In der Praxis aber kann es sein, dass Sparer den eben errechneten Gewinn gar nicht einmal erreichen – weil sie schon vor dem Verkauf ihrer Aktien oder Fondsanteile eine Art Vorabsteuer zahlen, was den Zinseszinseffekt deutlich reduziert.