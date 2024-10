Die Schocknachricht ereilte die Genossen am frühen Nachmittag. Der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, tritt mit sofortiger Wirkung zurück und wird auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren, hieß es in einer Erklärung. Der Grund, so war schnell zu hören: eine psychische Erkrankung Kühnerts. Der 35-Jährige befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung.