"Ihre Rücktritte sind kein Verlust"

"Mein Mitgefühl hält sich in Grenzen"

Kerstin Mischke mailt: "Auch wenn jeder Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bedauerlich sein kann, hält sich mein Mitgefühl für Lang und Kühnert in Grenzen. Zwei nicht mehr ganz junge Menschen, die keinerlei Ausbildung oder nennenswerte Erfahrung in der Wirtschaft haben, schmeißen hin. Gleichzeitig sind sie finanziell weich gebettet und haben in all den Jahren ihrer Parteikarrieren trotz ihrer fehlenden Ausbildung ein Vielfaches an Geld bekommen, das sie in der freien Wirtschaft erhalten hätten – spätere Pensionsansprüche, die unangetastet bleiben, inklusive."