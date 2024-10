Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigt weitere Abschiebungen von in Deutschland straffällig gewordenen Migranten nach Afghanistan an. Die Bundesregierung habe es im Gegensatz zu anderen EU-Staaten geschafft, erstmals wieder in das von den radikal-islamischen Taliban regierte Land abzuschieben, sagte Faeser am Mittwoch in einer Fragestunde im Bundestag.