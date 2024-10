Aktualisiert am 18.10.2024 - 07:02 Uhr

Ampel-Kollege spricht über Scholz – So erlebt er ihn privat

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki kritisiert Olaf Scholz und Robert Habeck . Über den Bundeskanzler sagte Kubicki dem "Tagesspiegel": "Ich kenne ihn persönlich lange, wie auch seine Frau, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein war."

Allerdings habe Scholz offenbar aber auch gar nicht den Anspruch, irgendetwas erklären zu müssen, so Kubicki. "Viele haben den Eindruck, er versteht bestimmte Bürgerfragen nicht, weil sie sich ihm nicht stellen. Er geht davon aus, Deutschland gehe es gut."

Scholz' seltsame Äußerung zu Handwerkern

So äußerte sich der Kanzler vor wenigen Tagen in der Sendung RTL Direkt Spezial etwa zur Diskussion über den Handwerkermangel in Deutschland: "Ich bestelle auch Handwerker, die haben das bisher immer sehr schön und ordentlich gemacht und Termine habe ich auch gekriegt". Offenbar hält Scholz seine Erfahrungen mit Handwerkern als Bundeskanzler für repräsentativ.