Deutsche finden alle Kanzlerkandidaten ungeeignet

Die Wähler sind unzufrieden mit den Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Nur einer kann sich in der Umfrage leicht verbessern.

Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland sind unzufrieden mit den Kanzlerkandidaten der Parteien für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. In dem am Freitag veröffentlichten "Politbarometer" des ZDF werden die Kandidaten mehrheitlich als ungeeignet eingeschätzt – dies betrifft Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) genauso wie die Herausforderer Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD).