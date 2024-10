Nicht nur, aber auch! Wir Bündnisgrüne haben maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Land in Putins Angriffskrieg fest an der Seite der Ukraine steht und sich zugleich in kürzester Zeit aus der Abhängigkeit von russischem Gas befreit. Wir haben das Land moderner gemacht, zum Beispiel den Bau von Windkraftanlagen und die Digitalisierung unseres Energienetzes vorangetrieben. Während andere in endlosen öffentlichen Inszenierungen über ihren Verbleib in dieser Koalition räsonierten, haben wir einfach unsere Arbeit gemacht und Probleme weggeräumt. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Und zugleich aufzeigen, wo wir an Grenzen gestoßen sind. Während die USA massiv in die Ansiedlung grüner Industrien investiert haben, fehlte uns in dieser Koalition vor lauter orthodoxem Kaputtsparen sogar das Geld, um Schultoiletten und Stadtteilbibliotheken zu sanieren.