Im Umgang mit dem wegen mutmaßlicher Anschlagspläne gegen die israelische Botschaft in Berlin festgenommenen Mann sieht Brandenburgs Innenministerium Versäumnisse beim Landkreis Barnim. Der in Bernau bei Berlin festgenommene mutmaßliche IS-Anhänger sei bereits seit September 2023 aufgrund eines abgelehnten Asylantrages vollziehbar ausreisepflichtig, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums.

Landkreis: Rücküberführung nach Libyen "aussichtslos"

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Der mutmaßliche Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) war am Samstagabend festgenommen worden. Nach den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft soll er einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Er ist inzwischen in Untersuchungshaft.