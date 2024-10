CDU, BSW und SPD in Thüringen haben in ihren Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung letzte Streitpunkte ausgeräumt. Die drei Parteien einigten sich auf eine gemeinsame Position zur Friedenspolitik und zum Krieg in der Ukraine, wie aus einem am Montag in Erfurt veröffentlichten Papier hervorging. Damit es zu Koalitionsverhandlungen kommen kann, muss der BSW-Landesvorstand den Sondierungsgesprächen noch zustimmen.