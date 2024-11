FDP-Parteichef Christian Lindner hat "eine Indiskretion" beklagt, nachdem sein Grundsatzpapier über eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik öffentlich geworden ist. Das Papier hätte zunächst nur im engsten Kreis der Bundesregierung beraten werden sollen, schrieb Lindner in einer E-Mail an Parteifreunde, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.