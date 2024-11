So lief die Zeremonie ab

Steinmeier hingegen nutzte den Moment, um die Arbeit der Minister in den vergangenen Jahren zu würdigen. An Lindner gerichtet sagte er: "Ihnen war es ein zentrales Anliegen, die Staatsverschuldung unter Kontrolle zu halten." Er habe große Anstrengungen unternommen, Haushalte vorzulegen, die der Schuldenregel entsprechen. Bei Buschmann verwies der Bundespräsident auf Initiativen, die der Minister ergriffen habe, "um den freiheitlichen Rechtsstaat veränderten Bedingungen anzupassen". Stark-Watzinger habe unter anderem "das Bafög reformiert, sodass Studentinnen und Studenten jetzt mehr Förderung erhalten".

Kein Lächeln, keine Freundlichkeiten

Aber: "In einer Zeit der schweren Krisen" sei dieses Ziel "innerhalb der Bundesregierung offenbar zunehmend umstritten" gewesen, fügte Steinmeier hinzu. Unterschiedliche Auffassungen hätten zu unüberbrückbaren Differenzen in der Bundesregierung geführt.

Muss das so?

Bei dem letzten Ministerwechsel war die Stimmung jedoch deutlich besser. Die Beteiligten standen damals in einem anderen Verhältnis: Die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht lächelte Steinmeier bei ihrer Entlassung immer wieder an, das Gruppenfoto mit ihrem Amtsnachfolger Boris Pistorius (SPD) wirkte gelöst.

Auch Steinmeiers Rede war damals feierlich: "Ich danke Ihnen für all das, was Sie als Bundesministerin in Ihren verschiedenen Positionen auf den Weg bringen konnten. Für die Bereitschaft, über so viele Jahre für unser Land, für unsere Demokratie einzustehen." In der aktuellen Regierungskrise ist jedoch wohl niemandem nach Feierstimmung zumute.