Schleswig-Holsteins früherer Ministerpräsident Björn Engholm bedauert den Bruch der Ampelkoalition in Berlin. "Eine Partei vertritt die Gerechtigkeit, eine Partei kümmert sich um den klimagerechten Umbau und eine Partei sorgt für Innovationen und Investitionen in der Wirtschaft", sagte der SPD-Politiker dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag kurz vor seinem 85. Geburtstag am 9. November. Dass dies nicht funktioniert habe, liege an verschiedenen Dingen.