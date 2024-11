Olaf Scholz (Archivbild): Ein Wiedereinzug in den Bundestag könnte am neuen Wahlrecht scheitern. (Quelle: Sean Gallup/getty-images-bilder)

Um abzusichern, dass wichtige Parteipolitiker auch dann im Bundestag sitzen, wenn sie nicht ein Direktmandat gewinnen, werden sie in der Regel an die Spitze der Landeslisten gesetzt. Damit war bislang ein Mandat im Bundestag sicher, wenn die Partei ausreichend Zweitstimmen gewann. Doch das ändert sich nun erstmals seit der Wahlrechtsreform.

Denn eingerechnet wird auch, wie viele Wahlkreise eine Partei direkt gewinnt. Die sogenannten Überhangmandate wurden abgeschafft. Nach der Reform kommen nur noch so viele Direktkandidaten in den Bundestag, wie es der Partei nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zusteht. Und: Stellt eine Partei in einem Bundesland mehr Wahlkreissieger als ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht, sollen – in der Reihenfolge ihrer Ergebnisse bei den Wahlkreisstimmen – entsprechend weniger von ihnen bei der Mandatszuteilung berücksichtigt werden.