"Unterhöhlung demokratischer Institutionen"

Als Begründung führen die Experten das völkisch-nationalistische Programm der Partei und das absichtsvolle Vorführen demokratischer Akteure an. Gerade letzteres würde eine politische Auseinandersetzung mit der Partei unmöglich machen – ein Verbot würde die beabsichtigte "Unterhöhlung demokratischer Institutionen" stoppen. Strategie der AfD sei es, über verbündete Medien "die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es eines gewaltsamen politischen Umbruchs bedarf".

Das Gutachten wurde von einer Reihe namhafter Rechtsprofessoren erstellt – etwa Kyrill-Alexander Schwarz von der Uni Würzburg, der die CSU bei ihrer Klage gegen die Wahlrechtsreform unterstützt hat. Die Einschätzung umfasst laut der "Neuen Zürcher Zeitung" zwölf Seiten plus eine Materialsammlung von weiteren 18 Seiten.

Gutachten soll Rahmen für Verbot liefern

Die Autoren verweisen auf Artikel 21 des Grundgesetzes, in dem es heißt: "Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig." Dies sehen die Rechtsexperten bei der AfD als erfüllt an. Angehängt an das Schreiben ist eine Materialsammlung mit Social-Media-Beiträgen, Redeausschnitten und anderen öffentlichen Aussagen von AfD-Politikern, die die "verfassungsfeindlichen Umtriebe der AfD" belegen sollen.