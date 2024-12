Auch Investitionen in die Infrastruktur werden durch die Schuldenbremse blockiert: Laut einer Umfrage büßt die Verfassungsbestimmung Beliebtheit ein (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/EHL Media/imago)

Der Anteil der Gegner von Änderungen an der im Grundgesetz festgeschriebenen Schuldenbremse ist einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Monaten zurückgegangen. Seit Juli sei der Anteil der Gegner jeglicher Änderungen von 55 auf 48 Prozent gesunken, berichtete der "Stern" in Berufung auf eine Forsa-Umfrage für das Magazin (Dienstag).