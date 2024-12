Ex-Grüner rät zu Koalitionen Für Boris Palmer ist nur ein AfD-Politiker tabu

Von t-online 06.12.2024 - 13:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Boris Palmer: Tübingens Oberbürgermeister war jahrelang Mitglied der Grünen und fällt immer wieder mit ungewöhnlichen Positionen auf. (Quelle: Silas Stein/dpa)

Boris Palmer schlägt eine Koalition der CDU mit der AfD in Thüringen vor. Der Ex-Grüne kann sich aber auch ein Verbot der Rechtsaußenpartei vorstellen.

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und ehemaliges Mitglied der Grünen, hat in einem Interview mit der Zeitschrift "Cato" eine Koalition zwischen CDU und AfD in Thüringen vorgeschlagen. Laut Palmer sollte die CDU in einer solchen Zusammenarbeit die Positionen des Ministerpräsidenten und des Innenministers übernehmen, da diese Ämter entscheidend für den Schutz der Verfassung seien.

Palmers Vorschlag sieht vor, die Zusammenarbeit zunächst auf fünf Jahre zu begrenzen. Dies böte Zeit, um zu prüfen, ob die AfD sich wie einst Winfried Kretschmann, der heutige grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg, weiterentwickeln und stärker in die demokratische Ordnung einfügen könne. Sollte sich die AfD hingegen als verfassungsfeindlich herausstellen, müssten "sie wirklich verboten werden", so Palmer.

Boris Palmer warnt vor Ausgrenzung der AfD

Die anhaltende Strategie der politischen Ausgrenzung der AfD durch die etablierten Parteien bezeichnete Palmer als kontraproduktiv. Er warnte, dass diese Politik dazu führen könnte, dass die Partei bei künftigen Wahlen noch größere Erfolge erzielt – möglicherweise sogar bis zu 50 Prozent der Stimmen. Für Palmer sei die AfD ein Symptom für "ungelöste Probleme in unserem politischen System". Die moralische Abwertung der Partei und ihrer Wähler verschärfe die Situation nur und schaffe eine Art "Wagenburgmentalität", die der AfD zusätzlichen Zulauf verschaffe.

Trotz seines Vorschlags für eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD äußerte Palmer scharfe Kritik am Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke. Dieser greife regelmäßig bewusst auf Zitate Adolf Hitlers zurück, so Palmer: "Ich glaube einfach nicht, dass die zufällig in sein Gehirn rutschen. Da steckt irgendeine Absicht dahinter." Für ihn sei an dieser Stelle eine Grenze erreicht: "Ich will nicht ständig jemanden vor mir haben, der Hitler zitiert. Da ist bei mir halt Schluss." Ein Ministerpräsident Höcke komme für ihn daher nicht infrage.