Mit persönlichen Angriffen gegen Konkurrenten halten sich Politiker normalerweise selbst im Wahlkampf zurück. Nicht so Alice Weidel: In einem Live-Interview in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" am Sonntagabend beleidigte die Spitzenkandidatin der AfD Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen.