Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU): Die Parteien hatten in diesem Jahr höhere Ausgaben. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die Parteien in Deutschland sollen einem Bericht zufolge in diesem Jahr deutlich mehr staatliche Unterstützung erhalten. Wie die "Bild"-Zeitung vom Donnerstag unter Berufung auf eine Unterrichtung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) an die Parteien berichtete, sollen die staatlichen Mittel rückwirkend für 2025 um sechs Millionen Euro auf insgesamt 225,4 Millionen Euro steigen.