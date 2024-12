Es ist die Zeit vor Weihnachten , unter den Kindern wachsen die Wunschlisten. Der Advent ist in diesem Jahr aber auch die Zeit knackiger Forderungen und großer Versprechungen, denn bald ist Bundestagswahl und der Wahlkampf hat in Deutschland Fahrt aufgenommen. So macht sich Kanzler Olaf Scholz nun für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel stark. Von 7 auf 5 Prozent solle der fallen, schlägt der Sozialdemokrat vor. Angesichts der hohen Lebenshaltungskosten sollen die privaten Haushalte entlastet werden.

"Das würde ganz vielen, die wenig Geld verdienen, helfen, und es wäre für den Bundeshaushalt keine übermäßige Belastung", sagte Scholz in den ARD-"Tagesthemen". "Ich glaube, dass es jetzt erst mal wichtig ist, dass wir etwas sehr Überschaubares machen, was jeder beim täglichen Bedarf jeden Tag merkt", sagte Scholz. Obwohl die Inflation zurückgegangen sei, sei sie für diejenigen, die jeden Tag einkaufen und genau rechnen müssten, doch noch höher.

Ungewöhnlicher Vorschlag von der Linken

In die gleiche Kerbe schlägt auch die Linke. Sie fordert nun einen Preisdeckel für Glühwein auf Weihnachtsmärkten. "Dieses Jahr wird auf Weihnachtsmärkten erstmals Glühwein für über sieben Euro verkauft – im Schnitt kostet er mittlerweile 4,24 Euro – sieben Prozent mehr als 2023!", heißt es in einem Papier von Linken-Chef Jan van Aken, das als "Aktionsplan" betitelt ist. "Den Ausflug zum Weihnachtsmarkt können sich viele nicht mehr leisten." Über das Papier berichtet das Magazin "stern".

Einen Preis von maximal 3,50 Euro pro Glühweinbecher will die Linke durch zwei Maßnahmen erreichen. So sollen zum einen Standbetreiber von Glühweinständen, die das Getränk für unter 3,50 Euro und Kinder-Punsch für unter 2,50 Euro verkaufen, von den Kommunen die Standgebühren halbiert bekommen. "Bisher zahlen die Standbetreiber relativ hohe Standgebühren, die sie natürlich an uns weiterreichen – hier kann die Politik gegensteuern", heißt es in dem Papier. Zum anderen sollen die Schausteller dazu verpflichtet werden, ihre Kosten transparent zu machen. "Wer Preise nimmt, die sich durch die Kosten nicht rechtfertigen lassen, kriegt im nächsten Jahr keinen Stand", so die Forderung der Linken-Führung.