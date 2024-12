Was macht Ex-Verkehrsminister Scheuer heute?

Ex-Verkehrsminister Scheuer hat sich aus der Bundespolitik zurückgezogen. Doch das war nicht das Ende des politischen Ärgers. Was den CSU-Mann heute umtreibt.

Die Ampel ist am Ende, die Neuwahlen stehen bevor: Nun zittern einige Politiker um ihre Ämter. Andere hingegen sind bereits während der noch laufenden Legislaturperiode aus dem Bundestag ausgeschieden. So auch Andreas Scheuer , ehemaliger Verkehrsminister und prominentes Mitglied der CSU , der Anfang April seinen Rückzug erklärte.

Damals hielten das viele wegen des Datums zunächst für einen Aprilscherz, aber es war ernst gemeint. t-online berichtete . Mittlerweile hat sich der Ex-Minister, der vor allem wegen seiner gescheiterten Pkw-Maut immer wieder in der Kritik stand, neuen Projekten zugewandt.

Gründung von Beratungsunternehmen

Engagement bei der Mosolf Group

In dem zweiten Unternehmen, der Tancredis GmbH, soll es um die "Erbringung von Unternehmensberatungsleistungen und zugehörige Dienstleistungen" gehen. Auch diesem steht Scheuer als Geschäftsführer vor. Das Gründungskapital von mehr als 25.000 Euro soll wiederum über die neue Firma mit seiner Frau laufen.

Darüber hinaus trat Scheuer im Herbst 2023 in den Fachbeirat der Mosolf Group ein. Das Unternehmen gehört zu den führenden Dienstleistern in der Automobillogistik in Europa. Das berichtete zuerst der "Focus". Scheuer bringt hier seine Expertise aus seiner Zeit als Verkehrsminister ein.