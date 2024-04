Für den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer rückt kein anderer CSU-Politiker in den Bundestag nach. Dies erklärte am Dienstag ein Parteisprecher in München auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Damit stellt die CSU bis zum Ende der Legislaturperiode nur noch 44 Abgeordnete.