"Da sah er nicht so super aus" Habeck verrät, warum Söder ihn nicht leiden kann

Robert Habeck (l.) und Markus bei der Eröffnung der Internationalen Handwerksmesse im März 2024.

Dass das Tischtuch zwischen Robert Habeck und Markus Söder zerschnitten ist, mutmaßten Beobachter schon lange. Nun verrät der Vizekanzler, wie es dazu kam.

Markus Söder ließ in den vergangenen Monaten kaum eine Gelegenheit aus, gegen die Grünen zu keilen. Insbesondere deren Spitzenkandidat Robert Habeck scheint dem bayerischen Ministerpräsidenten ein Dorn im Auge zu sein. Sobald die Sprache auf den Vizekanzler kommt, verdunkelt sich Söders Miene und seine Rhetorik rutscht verdächtig tief ins Mollregister.

Am Donnerstagabend saßen beide in der Sendung bei Markus Lanz im ZDF. Allerdings nicht zugleich, sondern zeitversetzt. Zuerst Habeck, dann Söder. So schlimm scheint es um das Verhältnis der beiden zu stehen, dass sie nicht in einem Raum sein können. Habeck verriet denn auch, warum Söder ihn nicht leiden mag. Zumindest habe er eine Vermutung, so der Vizekanzler bei "Lanz".

Habeck: "Da sah er nicht so super aus"

Demnach hätten ihm Journalisten, dass der Franke gar nicht begeistert gewesen sein soll, von einer Diskussion bei der Internationalen Handwerksmesse im März 2024 in München. Damals saßen beide noch nebeneinander auf dem Podium. Söder lobte zunächst sogar noch Habecks Leistung und die seines Ministeriums für die Bewältigung der Energiekrise nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs im Frühjahr 2022. Dann ließ sich über seinen Plan einer Wiederbelebung der Atomkraft in Deutschland aus. Er warb in einer flammenden, recht kurzen Rede dafür, diese Energieform wieder hochzufahren.

Zugleich kritisierte er Habeck für die Entscheidung, aus der Kernenergie dauerhaft auszusteigen. "Das war keine kluge Strategie", sagte Söder. "Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat."

Habeck antwortete daraufhin ausführlich. In einem mit zahlreichen Fakten und komplexen technologischen Zusammenhängen gespickten Monolog widerlegte er Söders Ausführungen. Auch wies er Söder daraufhin, dass er beim Thema Atomkraft schon mehrfach seine Position geändert habe. Daher sei seine Forderung jetzt "nicht besonders glaubwürdig", so Habeck.

Söder: Scholz musste die Sache klären

Söder wollte antworten, doch der grüne Wirtschaftsminister schnitt ihm das Wort ab und referierte weiterhin, warum Söders Argument von der "günstigen Atomkraft" nicht tragfähig ist und es ein Trugschluss ist, dass man mit Atomstrom eine nachhaltige Energieform etablieren könne. "Ökonomisch geht das alles nicht auf", warf Habeck seinem Konkurrenten vor. Söder schwieg.

Im Netz wurde Habeck damals für seine Replik auf Söder gefeiert. Viele Beobachter bewerteten seine Expertise als überzeugend. Bei Lanz mutmaßte der Vizekanzler nun, dass Söder sich auch wegen dieser Szene so gegen eine Koalition mit den Grünen sperrt. Ihr Verhältnis sei vor diesem Tag eigentlich okay gewesen, sagte der Vizekanzler. Einen Seitenhieb auf Söder konnte er sich aber nicht verkneifen. Angesprochen auf die Diskussion bei der Handwerksmesse, sagte Habeck: "Da sah er [Söder] jetzt nicht so super aus".