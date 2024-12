Elon Musk empfiehlt in einem Gastbeitrag die Wahl der AfD. Bei der FDP sorgt das scheinbar für ein Umdenken – und Widersprüche mit der bisherigen Linie des Chefs.

"Ein klein bisschen mehr Milei oder Musk wagen": Dieses Rezept stellte Christian Lindner Anfang Dezember Deutschland aus. Als Elon Musk kurz vor Weihnachten bei X in einem kurzen Post seine Sympathie für die AfD bekundete, trachtete Lindner erneut nach der Aufmerksamkeit des Milliardärs: "Elon, ich habe eine Debatte angestoßen, inspiriert von den Ideen von dir und Milei." Der FDP-Chef lud Musk zum Gespräch ein – erfolglos.

Inzwischen scheint sich bei den Liberalen die Haltung zu Musk verändert zu haben. Die "Welt" hatte am Sonntag einen Gastbeitrag des reichsten Mannes der Welt veröffentlicht, in dem er ausführlich seine Unterstützung für die AfD erklären durfte. Das sorgte in der Redaktion für heftige Reaktionen und sogar personelle Konsequenzen.