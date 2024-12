Faeser will Grenzkontrollen in Deutschland weiter fortsetzen

Nancy Faeser (SPD): Die Bundesinnenministerin will die Kontrollen an den deutschen Landgrenzen verlängern. (Archivfoto) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

An allen deutschen Landgrenzen gibt es seit einigen Monaten wieder Grenzkontrollen. Geht es nach der Innenministerin, soll das noch länger so bleiben.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Grenzkontrollen über den März 2025 hinaus verlängern. "Wir brauchen diese Kontrollen, bis der Schutz der EU-Außengrenzen deutlich verstärkt wird", sagte Faeser der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag. Sie verwies auf Erfolge bei der Bekämpfung von Schleuserkriminalität.

"Durch die Grenzkontrollen, die wir derzeit an allen deutschen Landgrenzen vornehmen, sind schon etwa 1.800 Schleuser festgenommen und etwa 40.000 Personen an den Grenzen zurückgewiesen worden", führte Faeser aus.

Weitere Abschiebungen nach Afghanistan

Außerdem sei die Zahl der Abschiebungen in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. Als einziges Land in Europa habe Deutschland "erstmals wieder gefährliche Straftäter nach Afghanistan abgeschoben", sagte Faeser und kündigte an: "Das werden wir fortsetzen."