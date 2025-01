Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar will weiterhin in Berlin-Pankow für das Direktmandat bei der Bundestagswahl kandidieren. Der 48-Jährige, gegen den mehrere Frauen Vorwürfe sexueller Belästigung erhoben haben, will eine Verschiebung der für Mittwoch angekündigten Wahlversammlung erreichen, bei der über die Direktkandidatur abgestimmt werden soll, wie ein Sprecher des Kreisverbands Pankow sagte. Gelbhaar hat die Vorwürfe gegen ihn als "frei erfunden" zurückgewiesen. Lesen Sie hier mehr zu den Vorwürfen.

Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet und sich auf ein Schreiben von Gelbhaars Anwalt an das Landesschiedsgericht der Partei berufen. In einem "Antrag auf einstweilige Anordnung" werde dem Kreisvorstand der Grünen in Pankow "aufgegeben", die Wahlversammlung um eine Woche auf den 15. Januar oder einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, so der "Spiegel".