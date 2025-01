Wie die "Bild"-Zeitung von Mittwoch unter Berufung auf ein vertrauliches Papier aus dem Bundesinnenministerium berichtete, wurde ein entsprechendes Abschiebeschreiben des Bamf an die zuständige Ausländerbehörde erst am 26. Juli 2023 – mehr als einen Monat nach Ablehnung des Asylantrags, verschickt. Damit war die Frist für eine Rückführung nach Bulgarien, die am 3. August endete, zu kurz. Dem Bericht der "Bild" zufolge hatte das Bamf den Asylantrag des Afghanen am 19. Juni 2023 abgelehnt.