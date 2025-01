Nachdem die Union im Bundestag einen umstrittenen Gesetzentwurf mit Stimmen der AfD durchgesetzt hat, kam es am Abend vor der CDU-Parteizentrale in Berlin zu Protesten. Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei sagte t-online, dass man von etwa 650 Teilnehmern ausgehe. Einsatzkräfte der Polizei seien vor Ort. Zwischenfälle habe es nach seinem Kenntnisstand bisher keine gegeben.

"Befürchten, dass Demokratie massiven Schaden nimmt"

Enttäuscht zeigte sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster: "Klar ist, dass im Interesse unserer Gesellschaft, ein Wandel im Umgang mit illegaler Migration in Deutschland notwendig ist. Ich finde es enttäuschend, dass die demokratischen politischen Kräfte in unserem Land – auch in Zeiten des Wahlkampfs – nicht in der Lage waren, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen und damit der AfD diese Bühne bereitet haben", sagte Schuster nach der Abstimmung.